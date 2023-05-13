Унаслідок витоку даних було розкрито особисту інформацію 237 тис. держслужбовців США
Унаслідок витоку даних у Департаменті транспорту США (USDOT) було розкрито інформацію 237 тис. нинішніх і колишніх службовців федерального уряду
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що виток даних торкнувся системи обробки транзитних пільг TRANServe. Вона відшкодовує держслужбовцям низку витрат на проїзд. Наразі незрозуміло, чи використали будь-яку особисту інформацію держслужбовців у злочинних цілях.
USDOT повідомило Конгрес США про виток інформації електронною поштою у п'ятницю. Відомство зазначило, що порушення не вплинуло на системи безпеки транспортування. Інформації про винних у витоку даних поки немає. Утім воно торкнулося 114 тис. чинних співробітників та 123 тис. колишніх працівників.
Наразі USDOT розслідує злам. Відомство заморозило системи пільг на проїзд, доки її не відновлять і не забезпечать належним захистом.
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