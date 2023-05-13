Унаслідок витоку даних було розкрито особисту інформацію 237 тис. держслужбовців США

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що виток даних торкнувся системи обробки транзитних пільг TRANServe. Вона відшкодовує держслужбовцям низку витрат на проїзд. Наразі незрозуміло, чи використали будь-яку особисту інформацію держслужбовців у злочинних цілях.

USDOT повідомило Конгрес США про виток інформації електронною поштою у п'ятницю. Відомство зазначило, що порушення не вплинуло на системи безпеки транспортування. Інформації про винних у витоку даних поки немає. Утім воно торкнулося 114 тис. чинних співробітників та 123 тис. колишніх працівників.

Наразі USDOT розслідує злам. Відомство заморозило системи пільг на проїзд, доки її не відновлять і не забезпечать належним захистом.