ФБР ліквідувало мережу шкідливих програм Snake, які використовує ФСБ РФ
Федеральне бюро розслідувань США встановило та ліквідувало мережу шкідливих програм Shake, які використовує ФСБ РФ
Про це повідомили у Міністерстві юстиції США
"Сьогодні Міністерство юстиції оголосило про завершення санкціонованої судом операції під кодовою назвою MEDUSA, спрямованої на зрив глобальної однорангової мережі комп’ютерів, скомпрометованих складним шкідливим програмним забезпеченням під назвою «Snake», яке уряд США приписує підрозділу всередині Центр 16 Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ)", - зазначили у відомстві.
У Міністрерстві юстиції зазначили, що шкідливе програмне забезпечення Shake використовували для викрадення важливих документів країн НАТО
"Протягом майже 20 років цей підрозділ, який у судових документах називають Turla, використовував версії шкідливого програмного забезпечення Snake для викрадення конфіденційних документів із сотень комп’ютерних систем щонайменше в 50 країнах, які належали до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). ). Зокрема, урядів країн-членів, журналістів та інших цілей, що становлять інтерес для Російської Федерації. Після викрадення цих документів Turla викрадав їх через таємну мережу комп’ютерів, мимовільно скомпрометованих Snake, у Сполучених Штатах та по всьому світу", - додали у Міністерстві юстиції.
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