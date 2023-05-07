ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони
Федеральна служба безпеки Росії у неділю, 7 травня 2023 року, розповіла, як спільно з Міністерством внутрішніх справ РФ нібито припинила "спробу вчинення диверсійно-терористичного акту"
Як стверджується, Головне управління розвідки Міністерства оборони України начебто планувало напад і із застосуванням начинених вибухівкою дронів на військовий аеродром "Північний", що в Іванівській області країни-агресора. Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті ФСБ.
"Об'єктами зазіхань були літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50", - кажуть у відомстві.
Як заявляють в ФСБ, "саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії планувалося доставити з території України легкомоторним літаком "Аеропракт-А 32" з населеного пункту Блістова Чернігівської області".
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Росіяни заявляють, що згаданий літак з Чернігівщини що мав на борту засоби ураження, сів у Тульській області. Там його й було затримано разом із членами "ДРГ".
"Здійснюються заходи щодо розшуку всіх членів ДРГ та документування їх протиправної діяльності", - додали в ФСБ.
- Нагадаємо, навесні 2023 року в РФ значно почастішали удари безпілотників по військовим та стратегічним об'єктам.
- У ніч на 3 травня 2023 року ударний безпілотник спричинив вибух та пожежу на куполі Сенатського палацу в московського Кремлі, що є однією з офіційних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.
- Після цього експрезидент РФ Дмитро Медведєв закликав "фізичного усунути" українського президента Володимира Зеленського та український уряд.
- 4 травня ППО України за допомогою системи Patriot успішно збила над Києвом російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал", вперше запущену по столиці України.
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