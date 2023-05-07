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Головна Війна з Росією ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони

ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони

7 травня, 2023 неділя
13:48
Війна з Росією ФСБ

Федеральна служба безпеки Росії у неділю, 7 травня 2023 року, розповіла, як спільно з Міністерством внутрішніх справ РФ нібито припинила "спробу вчинення диверсійно-терористичного акту"

Як стверджується, Головне управління розвідки Міністерства оборони України начебто планувало напад і із застосуванням начинених вибухівкою дронів на військовий аеродром "Північний", що в Іванівській області країни-агресора. Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті ФСБ.

"Об'єктами зазіхань були літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50", - кажуть у відомстві.

Як заявляють в ФСБ, "саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії планувалося доставити з території України легкомоторним літаком "Аеропракт-А 32" з населеного пункту Блістова Чернігівської області".

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Росіяни заявляють, що згаданий літак з Чернігівщини що мав на борту засоби ураження, сів у Тульській області. Там його й було затримано разом із членами "ДРГ".

"Здійснюються заходи щодо розшуку всіх членів ДРГ та документування їх протиправної діяльності", - додали в ФСБ.

Росія
ФСБ
безпілотник
ГУР
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