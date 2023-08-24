Унаслідок ворожих обстрілів зупинилася одна з ТЕС, обладнання серйозно пошкоджено
Унаслідок ворожих обстрілів 24 серпня зупинилася одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше. Жертв серед цивільних немає
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше. На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства", - йдеться у повідомленні.
Де саме пошкоджено ТЕС, не уточнюється.
У компанії зазначили, що після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ремонт.
Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази. Внаслідок обстрілів троє працівників загинули, 28 дістали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників, уточнили в компанії.
- Україна 22 серпня оновила рекорд обсягів аварійної допомоги з енергосистем Румунії та Польщі. Внаслідок ремонту ТЕС і ГЕС генерація не може задовольнити потреби споживачів електроенергії.
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