Унаслідок ворожих обстрілів зупинилася одна з ТЕС, обладнання серйозно пошкоджено

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше. На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства", - йдеться у повідомленні.

Де саме пошкоджено ТЕС, не уточнюється.

У компанії зазначили, що після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ремонт.

Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази. Внаслідок обстрілів троє працівників загинули, 28 дістали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників, уточнили в компанії.