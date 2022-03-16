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Головна війна з Росією Унаслідок ворожого обстрілу в Києві стався обвал у житловому будинку
Оновлено

Унаслідок ворожого обстрілу в Києві стався обвал у житловому будинку

16 березня, 2022 середа
08:05
війна з Росією обвал будинку

Снаряд влучив у 12-поверхівку в Шевченківському районі

  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку
  • Київ обвал будинку

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у м. Києві, передає Еспресо.TV.

Повідомлення про обвал у житловому будинку, що в Шевченківському районі столиці, надійшло до Служби порятунку 101 о 06:16 16 березня.

На місце події вирушили вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальники з’ясували, що внаслідок влучання уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі. Також частково пошкоджено сусідню 9-поверхівку.

Рятувальники приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

На 07:45 вогнеборці ліквідували займання на балконах 3-го, 10-го, 11-го та 12-го поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається.

За попередньою інформацією, постраждало 2 особи, евакуювали вже 37 осіб. На місці працює основна та спеціальна пожежно-рятувальна техніка, а також 35 рятувальників, зокрема і психологи Служби порятунку.

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