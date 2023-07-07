Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ми продовжуємо працювати над іншими укриттями разом з партнерами. А сьогодні оголошуємо новий аукціон - всього 1000 рамок Бенксі зі штемпелем 1 дня", - заявив генеральний директор.

Наголошується, що ці рамки унікальні та існують в єдиному екземплярі.

Рамка з поштовою карткою і маркою "ПТН ПНХ!" з відбитком штемпеля "Перший день. Київ. 24.02.2023" коштує 1600 гривень. З них тисяча йде на облаштування шкільних укриттів. Загалом для сховищ мають виділити 1 мільйон гривень.

Придбати благодійний набір.

Смілянський повідомляє, що Укрпошта, разом з KSE Foundation у рамках програми "ЗАХИСТОК: безпечна освіта", вже облаштувала шкільне укриття для Ківшоватського ліцею на Київщині. Завдяки донатам під час випуску марки Бенксі. Понад 300 учнів тепер мають змогу почати новий навчальний рік у безпечному, комфортному та сучасному сховищі.

Фото: Ігор Смілянський

"Давайте разом збережемо життя дітей та допоможемо відновити очне навчання, бо воно якісне!" - додав Смілянський.