UNITED24: Україна закупить 12 інкубаторів для новонароджених та 14 швидких на 61,9 млн грн

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Вказано, що закупівлю уможливило внесення урядом змін до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я в рамках ініціативи UNITED24.

"Документ урегульовує питання, пов’язані з використанням коштів, що надходять на рахунок для потреб охорони здоров’я у Нацбанку, на який зараховуються благодійні пожертви. Зокрема, буде надана можливість за кошти вищезгаданого рахунку закуповувати медичні вироби, спеціалізований санітарний транспорт, а також послуги з технічного огляду та випробувань", - йдеться у повідомленні.

Відтак за кошти ініціативи планують закупити 12 інкубаторів інтенсивної терапії новонароджених із контролерами кисню, оскільки, як зазначають у МОЗ, внаслідок стресу, який спричиняє війна, в Україні фіксують збільшення народження недоношених дітей. На закупівлю інкубаторів виділили 13 725 480 грн.

Ще 48 146 550 грн спрямували на закупівлю 14 автомобілів швидкої медичної допомоги типу С, а 21 000 грн - на послуги з технічного огляду швидких.

"Ці першочергові потреби базуються на заявках, що надходять з областей. Перелік медичних закладів, до яких надійде медичне обладнання та транспорт, буде розглянутий з урахуванням актуальних потреб на момент завершення процедури закупівель", - додали в МОЗ.