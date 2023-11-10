UNITED24: Україна закупить 12 інкубаторів для новонароджених та 14 швидких на 61,9 млн грн
У межах ініціативи UNITED24 Україна закупить 12 інкубаторів інтенсивної терапії новонароджених та 14 авто швидкої допомоги: їх вартість становить близько 61,9 мільйона гривень
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Вказано, що закупівлю уможливило внесення урядом змін до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я в рамках ініціативи UNITED24.
"Документ урегульовує питання, пов’язані з використанням коштів, що надходять на рахунок для потреб охорони здоров’я у Нацбанку, на який зараховуються благодійні пожертви. Зокрема, буде надана можливість за кошти вищезгаданого рахунку закуповувати медичні вироби, спеціалізований санітарний транспорт, а також послуги з технічного огляду та випробувань", - йдеться у повідомленні.
Відтак за кошти ініціативи планують закупити 12 інкубаторів інтенсивної терапії новонароджених із контролерами кисню, оскільки, як зазначають у МОЗ, внаслідок стресу, який спричиняє війна, в Україні фіксують збільшення народження недоношених дітей. На закупівлю інкубаторів виділили 13 725 480 грн.
Ще 48 146 550 грн спрямували на закупівлю 14 автомобілів швидкої медичної допомоги типу С, а 21 000 грн - на послуги з технічного огляду швидких.
"Ці першочергові потреби базуються на заявках, що надходять з областей. Перелік медичних закладів, до яких надійде медичне обладнання та транспорт, буде розглянутий з урахуванням актуальних потреб на момент завершення процедури закупівель", - додали в МОЗ.
- 27 вересня стало відомо, що медики п'яти українських областей отримають 15 автомобілів швидкої медичної допомоги, придбаних за кошти, зібрані в межах ініціативи United24.
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