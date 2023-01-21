Універсіада-2023: сноубордист Харук приніс Україні першу золоту медаль
Український сноубордист Михайло Харук здобув золото на Універсіаді-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальних змаганнях у паралельному гігантському слаломі сноубордист Михайло Харук показав результат 29,89 і випередив австрійця Маттауса Пінка, який посів друге місце.
Кореєць Син Йон Хон, якого у півфіналі здолав Харук, здобув бронзову медаль.
Універсіада-2023 проходить з 12 до 22 січня. Тріумф Харука - перша золота медаль України на змаганнях.
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