Універсіада-2023: сноубордист Харук приніс Україні першу золоту медаль

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальних змаганнях у паралельному гігантському слаломі сноубордист Михайло Харук показав результат 29,89 і випередив австрійця Маттауса Пінка, який посів друге місце.

Кореєць Син Йон Хон, якого у півфіналі здолав Харук, здобув бронзову медаль.

Універсіада-2023 проходить з 12 до 22 січня. Тріумф Харука - перша золота медаль України на змаганнях.

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