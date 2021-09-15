Університет Поплавського відкрив факультет TikTok
Київський університет культури відкрив факультет TikTok
Про це заявив президент ЗВО Михайло Поплавський.
"Моя місія - українізувати TikTok, вести за собою молодь, яка творитиме новітню історію країни. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати з нуля і по закінченні ви зможете отримати диплом", - заявив Поплавський.
Керівниця проєкту - начальниця культурно-творчого відділу університету Лілія Можаєва. Навчання буде безкоштовним для всіх студентів університету культури.
На сайті написано, що майбутній тік-токер "має відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе