Університет Поплавського відкрив факультет TikTok

Про це заявив президент ЗВО Михайло Поплавський.

"Моя місія - українізувати TikTok, вести за собою молодь, яка творитиме новітню історію країни. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати з нуля і по закінченні ви зможете отримати диплом", - заявив Поплавський.

Керівниця проєкту - начальниця культурно-творчого відділу університету Лілія Можаєва. Навчання буде безкоштовним для всіх студентів університету культури.



На сайті написано, що майбутній тік-токер "має відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його".