Уночі окупанти обстрілювали Нікопольщину з "градів" та артилерії: випустили понад 100 снарядів
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни вночі обстрілювали три громади Нікопольського району
Про це він написав у телеграмі.
Під ворожі удари потрапили три громади району: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Російська армія завдала по них п'ять ударів.
Валентин Резніченко зазначає, що ворог випустив по містах і селах громад понад 100 снарядів.
Масштаби руйнацій уточнюються. Постраждалих немає.
- Уранці 20 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки ворога біля чотирьох населених пунктів - Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.
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