Про це він написав у телеграмі.

Під ворожі удари потрапили три громади району: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Російська армія завдала по них п'ять ударів.

Валентин Резніченко зазначає, що ворог випустив по містах і селах громад понад 100 снарядів.

Масштаби руйнацій уточнюються. Постраждалих немає.

Уранці 20 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки ворога біля чотирьох населених пунктів - Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.