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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Уночі ППО збила 10 із 10 ворожих ракет комплексу "Іскандер", які летіли на Київщину, - Генштаб

Уночі ППО збила 10 із 10 ворожих ракет комплексу "Іскандер", які летіли на Київщину, - Генштаб

1 червня, 2023 четвер
07:36
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

Проти ночі на 1 червня російське військо знову атакувало територію України, ракети летіли на Київ та область. ЗСУ вдалося знищили усі 10 ворожих цілей

Про це у ранковому зведенні 1 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу Росія завдала 3 ракетних та 29 авіаційних ударів по Україні

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Протягом 31 травня противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

Окупанти перетворюють тимчасово захоплений Енергодар на військово-логістичну базу

"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу", - кажуть у Генштабі.

Так, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

Сили оборони відбили 21 ворожу атаку на фронті: ситуація по напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби завдали авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичи, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Прогрес, Фотовиж, Студенток, Гірки, Атинське, Шпиль, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку армія РФ вела наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мала.

Завдала авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські військові наступальних дій не проводили.

Завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару.

Артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Також українським захисникам вдалося знищити 5 ворожих розвідувальних БПЛА.

  • Уночі на 1 червня ворог атакував Київ ракетами. ППО знищила усі ворожі цілі, проте від уламків пошкоджено багатоповерхівку, авто та поліклініку. Три людини загинули (серед них дитина), є постраждалі.

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