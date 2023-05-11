Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у telegram.

"Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередачі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією голови ОВА, загиблих і постраждалих немає.

Зазначається, що по БПЛА агресора відпрацювали українські захисники. Вночі вони збили над областю один дрон.