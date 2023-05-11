Уночі росіяни атакували Нікополь: пошкоджено 3 будинки, авто та обірвана лінія електропередачі, ЗСУ збили дрон
Ворог ввечері 10 травня та вночі на 11 травня обстріляв з артилерії місто Нікополь. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки, авто та обірвана лінія електропередачі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у telegram.
"Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередачі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією голови ОВА, загиблих і постраждалих немає.
Зазначається, що по БПЛА агресора відпрацювали українські захисники. Вночі вони збили над областю один дрон.
- У ніч проти 7 травня російські військові обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, загинула 72-річна жінка.
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