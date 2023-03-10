Про це повідомляє у telegram-канал очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні уночі російська армія обстріляла ракетами та важкою артилерією Нікопольський район. Пошкоджені підприємства та будинки, частково знеструмлені три населених пункти, жертв немає.

У Покровській громаді є влучання в енергетичний об'єкт, виникла сильна пожежа, яку вже загасили вогнеборці. Внаслідок влучання по об'єкту енергетики три населені пункти залишились без світла. З наслідками руйнувань вже працюють енергетики.

Також, росіяни двічі вдарили по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії: пошкоджене транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля, руйнувань зазнали три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінії електропередачі.

Наслідки нічних влучань усуваються.