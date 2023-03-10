Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено енергетичний об'єкт, частково знеструмлені три населених пункти
У ніч на 10 березня російська армія гатила по Нікопольщині: обійшлося без жертв, проте є пошкодження
Про це повідомляє у telegram-канал очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні уночі російська армія обстріляла ракетами та важкою артилерією Нікопольський район. Пошкоджені підприємства та будинки, частково знеструмлені три населених пункти, жертв немає.
У Покровській громаді є влучання в енергетичний об'єкт, виникла сильна пожежа, яку вже загасили вогнеборці. Внаслідок влучання по об'єкту енергетики три населені пункти залишились без світла. З наслідками руйнувань вже працюють енергетики.
Також, росіяни двічі вдарили по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії: пошкоджене транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля, руйнувань зазнали три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінії електропередачі.
Наслідки нічних влучань усуваються.
- У ніч на 9 березня РФ надалі з артилерії обстрілювала Дніпропетровщину: 40 снарядів атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду; загинув чоловік, жінка та хлопець дістали поранення.
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