Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

У ніч на 25 лютого росіяни 9 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області: від артилерійського вогню постраждали Нікополь і Марганець. Зазначається, що люди неушкоджені, однак є значні руйнування.

"У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач", - зазначили в ОВА.

У Марганці під вогнем опинилися 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Також загорівся автомобіль, пожежу вже загасили.