Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено понад 40 будинків, газогони та лінії електропередачі
У ніч на 25 лютого РФ російська армія гатила по Нікопольщині: пошкоджено щонайменше 48 будинків, підприємства, авто, газогони й лінії електропередачі
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
У ніч на 25 лютого росіяни 9 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області: від артилерійського вогню постраждали Нікополь і Марганець. Зазначається, що люди неушкоджені, однак є значні руйнування.
"У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач", - зазначили в ОВА.
У Марганці під вогнем опинилися 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Також загорівся автомобіль, пожежу вже загасили.
- Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу 24 лютого російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди.
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