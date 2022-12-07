Уночі росіяни завдали понад 20 ударів із САУ по прикордонних селах Сумщини

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що близько 01:00 окупанти завдали 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах Середино-Будської громади. Унаслідок удару пошкоджено три будинки цивільних. В одному з них після вибуху сталася пожежа.

Також близько 02:00 загарбники завдали 12 ударів із САУ по по Зноб-Новгородській громаді.

Постраждалих немає.

У ніч на 7 грудня росіяни завдали удару по Запорізькій області, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.

Також вночі обстрілювали Нікопольщину, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та газопроводи.