Уночі росіяни завдали понад 20 ударів із САУ по прикордонних селах Сумщини
У ніч на 7 грудня росіяни обстріляли дві громади Сумщини, унаслідок чого пошкоджено три будинки мирних мешканців
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, що близько 01:00 окупанти завдали 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах Середино-Будської громади. Унаслідок удару пошкоджено три будинки цивільних. В одному з них після вибуху сталася пожежа.
Також близько 02:00 загарбники завдали 12 ударів із САУ по по Зноб-Новгородській громаді.
Постраждалих немає.
- У ніч на 7 грудня росіяни завдали удару по Запорізькій області, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.
- Також вночі обстрілювали Нікопольщину, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та газопроводи.
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