Уночі сили ППО знищили 23 ворожих дрона

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували територію України із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму.

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що більшість дронів знищено на Київщині та Одещині. Однак, частина запущених безпілотників уразила портову інфраструктуру в Одеській області.