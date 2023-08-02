Уночі сили ППО знищили 23 ворожих дрона
В ніч на 2 серпня російські військові випустили по Україні іранські ударні безпілотники. Українські сили ППО знищили 23 ворожих дрони
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували територію України із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму.
"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що більшість дронів знищено на Київщині та Одещині. Однак, частина запущених безпілотників уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
- У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Є пошкодження у Києві та Одеській області. Більше про нічну атаку читайте тут.
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