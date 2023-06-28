Уночі українські воїни знищили 6 "шахедів" над Україною, два влучили по складу на Черкащині
Проти ночі 28 червня Повітряні сили ЗСУ знищили 6 Shahed-136/131, якими російське військо атакувало Україну
Про це звітують Повітряні сили.
"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів Shahed-136/131, якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, захисники України збили над Дніпропетровською областю 2 "шахеди".
Натомість, за даними очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, оборонці неба успішно знищили два ударні дрони противника в регіоні. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі.
"Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих. Прошу кожного з вас не ігнорувати сповіщення про небезпеку", - зауважив він.
- Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, окупанти завдали двох ракетних ударів з С-300 по Краматорську на Донеччині, поціливши зокрема у заклад громадського харчування в центрі міста. На ранок 28 червня зафіксовано 8 загиблих, з них троє дітей.
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