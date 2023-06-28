Про це звітують Повітряні сили.

"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів Shahed-136/131, якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, захисники України збили над Дніпропетровською областю 2 "шахеди".

Натомість, за даними очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, оборонці неба успішно знищили два ударні дрони противника в регіоні. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі.

"Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих. Прошу кожного з вас не ігнорувати сповіщення про небезпеку", - зауважив він.