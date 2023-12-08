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OPINION

Уперше провідний польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону - це питання нацбезпеки

Микола Княжицький
8 грудня, 2023 п'ятниця
17:31
Погляд Микола Княжицький

Відбулася конференція Дональда Туска після першої робочої зустрічі майбутньої Ради Міністрів Республіки Польща, на якій прозвучала важлива заява

Туск каже: "У нас гаряча ситуація на польсько-українському кордоні. Там йде війна, це стратегічне місце для Польщі. Будемо шукати розв'язання цієї проблеми, ідучи назустріч польським перевізникам. Водночас ми не будемо толерувати будь-яких дій, які несуть загрозу національній безпеці Польщі - хто б не був їхнім ініціатором". 

Уперше провідний польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону - це питання національної безпеки.

У цьому суть проблеми та ключ до її вирішення. Я на цьому наголошую уже три тижні.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Новини
Україна
Польща
Дональд Туск
Блокування кордону
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