Уперше провідний польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону - це питання нацбезпеки
Відбулася конференція Дональда Туска після першої робочої зустрічі майбутньої Ради Міністрів Республіки Польща, на якій прозвучала важлива заява
Туск каже: "У нас гаряча ситуація на польсько-українському кордоні. Там йде війна, це стратегічне місце для Польщі. Будемо шукати розв'язання цієї проблеми, ідучи назустріч польським перевізникам. Водночас ми не будемо толерувати будь-яких дій, які несуть загрозу національній безпеці Польщі - хто б не був їхнім ініціатором".
Уперше провідний польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону - це питання національної безпеки.
У цьому суть проблеми та ключ до її вирішення. Я на цьому наголошую уже три тижні.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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