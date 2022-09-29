Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми перебуваємо на порозі важливої психологічної перемоги. В історії українського війська ще не було епізодів, коли наші військові брали ворога в оточення, створювали росіянам котел й брали їх там у полон. ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи відступу навколо Лимана, якими могли б скористатися росіяни", - зазначив Киричевський.

За його словами, росіяни могли відступити раніше і не підставлятися під вогонь ЗСУ.

"Але повідомлення про те, що Путін особисто керує військовими операціями підтверджуються. У випадку з Лиманом має значення не тільки кількість знищених рашистів, а те, що ЗСУ вперше в історії провели успішну операцію з оточення противника і це ще більше підіймає бойовий дух українським захисникам, ніж Харківський наступ", - додав Киричевський.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування



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