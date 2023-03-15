Уперше з 1951 року: в Японії депутата позбавили мандата за те, що жодного разу не прийшов на роботу
З верхньої палати парламенту Японії вперше з 1951 року виключили депутата. Колишній YouТube-блогер та член Палати радників не відвідав жодної сесії установи
Про це пише Kyodo News.
YouTuber-блогер, який став законодавцем, був виключений із верхньої палати Японії за те, що він не відвідав жодної сесії з моменту обрання у 2022-му.
Зазначається, що подібне сталося вперше з 1951 року.
Йосікадзу Хігасітані, відомого як GaaSyy, дали можливість попросити вибачення за невиконання обов'язків на пленарному засіданні Палати радників. Утім він не зробив цього, а його звернення через відео в соцмережі не схвалили.
Зокрема стверджується, що чоловік живе в Об’єднаних Арабських Еміратах. У країні його критикували за отримання понад 19 мільйонів єн ($140 тисяч) як зарплати та премії після обрання на посаду, хоча й він не відвідував парламент.
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