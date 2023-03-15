Про це пише Kyodo News.

YouTuber-блогер, який став законодавцем, був виключений із верхньої палати Японії за те, що він не відвідав жодної сесії з моменту обрання у 2022-му.

Зазначається, що подібне сталося вперше з 1951 року.

Йосікадзу Хігасітані, відомого як GaaSyy, дали можливість попросити вибачення за невиконання обов'язків на пленарному засіданні Палати радників. Утім він не зробив цього, а його звернення через відео в соцмережі не схвалили.

Зокрема стверджується, що чоловік живе в Об’єднаних Арабських Еміратах. У країні його критикували за отримання понад 19 мільйонів єн ($140 тисяч) як зарплати та премії після обрання на посаду, хоча й він не відвідував парламент.