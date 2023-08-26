УПЛ: результати та розклад усіх матчів 5-го туру
У суботу, 26 серпня, матчами ЛНЗ - "Металіст 1925" та "Олександрія" - "Полісся" стартує 5-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів прем'єр-ліги доступні на ОТТ-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports, Sweet TV, Volia TV, Vodafone TV та Omega TV, телеканалі Sport 1, сайті Суспільне:Спорт та каналах окремих клубів в YouTube.
За підсумками чотирьох турів УПЛ турнірну таблицю очолює "Рух", який має 10 очок. Другим з 9 балами йде "Чорноморець", "Колос" та "Шахтар" набрали по 8 балів. "Динамо" з 6 очками - сьоме.
Чемпіонат України
5-й тур
26 серпня
15:00 ЛНЗ - "Металіст 1925"
17:00 "Олександрія" - "Полісся"
27 серпня
13:00 "Минай" - "Зоря"
15:00 "Колос" - "Шахтар"
17:00 "Ворскла" - "Чорноморець"
17:00 "Оболонь" - "Кривбас"
Матчі "Рух" - "Дніпро-1" та "Динамо" - "Верес" перенесено
Фото: facebook.com/upl.ua.official
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