УПЛ: результати та розклад усіх матчів 5-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції матчів прем'єр-ліги доступні на ОТТ-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports, Sweet TV, Volia TV, Vodafone TV та Omega TV, телеканалі Sport 1, сайті Суспільне:Спорт та каналах окремих клубів в YouTube.

За підсумками чотирьох турів УПЛ турнірну таблицю очолює "Рух", який має 10 очок. Другим з 9 балами йде "Чорноморець", "Колос" та "Шахтар" набрали по 8 балів. "Динамо" з 6 очками - сьоме.

Чемпіонат України

5-й тур

26 серпня

15:00 ЛНЗ - "Металіст 1925"

17:00 "Олександрія" - "Полісся"

27 серпня

13:00 "Минай" - "Зоря"

15:00 "Колос" - "Шахтар"

17:00 "Ворскла" - "Чорноморець"

17:00 "Оболонь" - "Кривбас"

Матчі "Рух" - "Дніпро-1" та "Динамо" - "Верес" перенесено

Фото: facebook.com/upl.ua.official