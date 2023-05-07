УПЛ: результати та розклад матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу
У неділю, 7 травня, будуть зіграні стартові матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Донецький "Шахтар" набрав 59 очок і з відривом у 5 балів лідирує в турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" зіграв на один матч менше та відстає на 5 пунктів. Слідом йде луганська "Зоря", яка завоювала 52 бали.
Київське "Динамо" перебуває на четвертій сходинці з 47 балами. У єврокубковій зоні також розмістилась "Олександрія", у них 37 набраних пунктів та відрив над конкурентами у 5 очок.
ПФК "Львів" з 13 очками займає останню позицію в турнірній таблиці. За виживання також борються "Металіст" (19 очок), "Рух" (21), "Минай" (23) і "Верес" (24).
Українська Прем'єр-ліга
25-й тур
Неділя, 7 травня
13:00 "Чорноморець" – "Дніпро-1" (Трансляція - Setanta)
13:00 "Металіст" – ФК "Львів" (УНІАН)
15:00 "Олександрія" – "Шахтар" (Setanta)
Понеділок, 8 травня
13:00 "Кривбас" – "Динамо" (Setanta)
14:00 "Минай" – "Ворскла" (Setanta)
15:00 "Рух" – "Інгулець" (УНІАН)
15:00 "Верес" – "Колос" (Setanta)
17:00 "Зоря" – "Металіст 1925" (УНІАН)
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