Про це повідомляє Еспресо.TV.

Донецький "Шахтар" набрав 59 очок і з відривом у 5 балів лідирує в турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" зіграв на один матч менше та відстає на 5 пунктів. Слідом йде луганська "Зоря", яка завоювала 52 бали.

Київське "Динамо" перебуває на четвертій сходинці з 47 балами. У єврокубковій зоні також розмістилась "Олександрія", у них 37 набраних пунктів та відрив над конкурентами у 5 очок.

ПФК "Львів" з 13 очками займає останню позицію в турнірній таблиці. За виживання також борються "Металіст" (19 очок), "Рух" (21), "Минай" (23) і "Верес" (24).

Українська Прем'єр-ліга

25-й тур

Неділя, 7 травня

13:00 "Чорноморець" – "Дніпро-1" (Трансляція - Setanta)

13:00 "Металіст" – ФК "Львів" (УНІАН)

15:00 "Олександрія" – "Шахтар" (Setanta)

Понеділок, 8 травня

13:00 "Кривбас" – "Динамо" (Setanta)

14:00 "Минай" – "Ворскла" (Setanta)

15:00 "Рух" – "Інгулець" (УНІАН)

15:00 "Верес" – "Колос" (Setanta)

17:00 "Зоря" – "Металіст 1925" (УНІАН)