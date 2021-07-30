УПЛ: розклад матчів і трансляцій 2-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги пройдуть з 30 липня по 2 серпня.



Українська Прем'єр-ліга



2-й тур



30 липня



19:00 "Львів" - "Шахтар", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"



21:00 "Колос" - "Металіст 1925", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"



Нагадаємо, 28 липня "Динамо" підписало контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".

31 липня17:00 "Минай" - " Олександрія", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"19:30 "Чорноморець" - "Дніпро-1", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"1 серпня17:00 "Маріуполь" - "Десна", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"19:30 "Ворскла" - "Рух", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"2 серпня19:30 "Інгулець" - "Зоря", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb