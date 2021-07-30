УПЛ: розклад матчів і трансляцій 2-го туру
У 2-му турі Української Прем'єр-ліги "Шахтар" зіграє проти "Львова", а "Динамо" зустрінеться з "Вересом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги пройдуть з 30 липня по 2 серпня.
Українська Прем'єр-ліга
2-й тур
30 липня
19:00 "Львів" - "Шахтар", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
21:00 "Колос" - "Металіст 1925", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
31 липня
17:00 "Минай" - " Олександрія", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
19:30 "Чорноморець" - "Дніпро-1", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
1 серпня
17:00 "Маріуполь" - "Десна", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
19:30 "Динамо - "Верес", пряма трансляція на телеканалі "2+2"
19:30 "Ворскла" - "Рух", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
2 серпня
19:30 "Інгулець" - "Зоря", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
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Нагадаємо, 28 липня "Динамо" підписало контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".
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