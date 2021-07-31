УПЛ: розклад матчів і трансляцій 2-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги проходять з 30 липня по 2 серпня.



Українська Прем'єр-ліга



2-й тур



30 липня



"Львів" - "Шахтар" 0:3



Голи: Траоре, 75, Дентінью, 87, Педрінью, 90+5



"Колос" - "Металіст 1925" 1:0



Гол: Костишин, 72

30 липня у 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" переміг "Львів".

31 липня17:00 "Минай" - " Олександрія", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"19:30 "Чорноморець" - "Дніпро-1", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"1 серпня17:00 "Маріуполь" - "Десна", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"19:30 "Ворскла" - "Рух", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"2 серпня19:30 "Інгулець" - "Зоря", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"