УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру
У суботу, 30 вересня, стартує 9-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів УПЛ доступні на OTT-платформах. Зокрема мова йде про Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone.TV та "Київстар ТБ".
Українська Прем'єр-ліга
9-й тур
30 вересня
15:00 "Верес" - "ЛНЗ Черкаси" (Ютуб)
17:00 "Шахтар" - "Ворскла" (OTT)
19:00 "Чорноморець" - "Зоря" (OTT)
1 жовтня
13:00 "Минай" - "Оболонь" (Ютуб, Sport 1, "Суспільне Спорт")
15:00 "Кривбас" - "Рух" (Ютуб)
17:00 "Колос" - "Полісся" (OTT)
19:00 "Динамо" - "Олександрія" (2+2)
2 жовтня
17:00 "Дніпро-1" - "Металіст 1925" (Уніан)
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