УПЛ: розклад матчів та трансляцій 2 туру чемпіонату України
У суботу, 27 серпня, матчами "Ворскла" - "Верес", "Львів" - "Зоря" та "Металіст 1925" - "Чорноморець" розпочинається 2-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
2-й тур
27 серпня
13:00 - "Ворскла" - "Верес" - Пряма трансляція на Setanta Sports+
13:00 - "Львів" - "Зоря" - Setanta Sports
15:00 - "Металіст 1925" - "Чорноморець" - Setanta Sports
28 серпня
13:00 - "Колос" - "Рух" - Setanta Sports
15:00 - "Шахтар" - "Кривбас" - Setanta Sports
17:00 - "Динамо" - "Дніпро-1" - Setanta Sports
29 серпня
13:00 - "Металіст" - "Інгулець" - Setanta Sports
15:00 - "Олександрія" - "Минай" - Setanta Sports
- 23 серпня у Києві "Шахтар" у 1 турі чемпіонату України зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925".
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