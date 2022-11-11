УПЛ: який вигляд має таблиця після 12-го туру чемпіонату України з футболу
У четвер, 10 листопада, були зіграні заключні матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 12-го туру у турнірній таблиці УПЛ лідирує СК "Дніпро-1". За 11 матчів команда Кучера набрала 31 бал і жодного разу не програла. Слідом йде "Шахтар". У "гірників" 10 зіграних зустрічей і 26 очок.
Третя позиція у луганської "Зорі" (22 бали і 11 матчів). "Олександрія" - четверта (20/10).
Київське "Динамо" йде п'ятим, 19 очок.
Останню позицію з 6 очками займає одеський "Чорноморець".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе