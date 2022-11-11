Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 12-го туру у турнірній таблиці УПЛ лідирує СК "Дніпро-1". За 11 матчів команда Кучера набрала 31 бал і жодного разу не програла. Слідом йде "Шахтар". У "гірників" 10 зіграних зустрічей і 26 очок.

Третя позиція у луганської "Зорі" (22 бали і 11 матчів). "Олександрія" - четверта (20/10).

Київське "Динамо" йде п'ятим, 19 очок.

Останню позицію з 6 очками займає одеський "Чорноморець".

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