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УПЛ: який вигляд має таблиця після 12-го туру чемпіонату України з футболу

11 листопада, 2022 п'ятниця
01:00
Спорт "Дніпро-1", Олександр Сваток

У четвер, 10 листопада, були зіграні заключні матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 12-го туру у турнірній таблиці УПЛ лідирує СК "Дніпро-1". За 11 матчів команда Кучера набрала 31 бал і жодного разу не програла. Слідом йде "Шахтар". У "гірників" 10 зіграних зустрічей і 26 очок.

Третя позиція у луганської "Зорі" (22 бали і 11 матчів). "Олександрія" - четверта (20/10).

Київське "Динамо" йде п'ятим, 19 очок.

Останню позицію з 6 очками займає одеський "Чорноморець".

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Україна
футбол
УПЛ
чемпіонат України
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