УПЛ: який вигляд має таблиця після 8-го туру чемпіонату України з футболу
У середу, 19 жовтня, були зіграні фінальні матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідирують в УПЛ "Дніпро-1" та донецький "Шахтар", які набрали по 19 балів. Обидві команди зіграли по 7 матчів. Слідом йде рівненський "Верес" - 14 очок.
По 13 балів набрали "Металіст", "Зоря" і "Олександрія".
"Динамо" зіграло 6 матчів і має в активі лише 8 очок.
Результати усіх матчів 8-го туру:
18 жовтня
"Львів" - "Верес" 1:3
Голи: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69
"Олександрія" - "Кривбас" 2:0
Голи: Хомченовський, 7, Третяков, 61
Вилучення: Дячук, 74 - Волошин, 81
"Чорноморець" - "Зоря" 0:4
Голи: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 86
19 жовтня
"Ворскла" - "Рух" 0:1
Голи: Довгий, 28
"Дніпро-1" - "Інгулець" 2:2
Голи: Адамюк, 45+1, Пихальонок, 68 - Смоляков, 55, 66
"Металіст 1925" - "Минай" 0:1
Гол: Твердохліб, 70
"Шахтар" - "Колос" 3:0
Голи: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 46
Матч "Динамо" - "Металіст" перенесено
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У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу
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