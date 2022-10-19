Про це повідомляє Еспресо.TV.

Лідирують в УПЛ "Дніпро-1" та донецький "Шахтар", які набрали по 19 балів. Обидві команди зіграли по 7 матчів. Слідом йде рівненський "Верес" - 14 очок.

По 13 балів набрали "Металіст", "Зоря" і "Олександрія".

"Динамо" зіграло 6 матчів і має в активі лише 8 очок.

Результати усіх матчів 8-го туру:

18 жовтня

"Львів" - "Верес" 1:3

Голи: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69

"Олександрія" - "Кривбас" 2:0

Голи: Хомченовський, 7, Третяков, 61

Вилучення: Дячук, 74 - Волошин, 81

"Чорноморець" - "Зоря" 0:4

Голи: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 86

19 жовтня

"Ворскла" - "Рух" 0:1

Голи: Довгий, 28

"Дніпро-1" - "Інгулець" 2:2

Голи: Адамюк, 45+1, Пихальонок, 68 - Смоляков, 55, 66

"Металіст 1925" - "Минай" 0:1

Гол: Твердохліб, 70

"Шахтар" - "Колос" 3:0

Голи: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 46

Матч "Динамо" - "Металіст" перенесено

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу

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