УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 12-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" у 12-му турі 24 жовтня перемогло у Києві "Дніпро-1" - 2:0. "Шахтар" на день раніше за чисельної переваги переграв у Полтаві "Ворсклу" - 2:0.

Кияни мають 32 очка та лідирують. "Шахтар" з 29 пунктами другий. "Ворскла" має 24 бала та йде третьою.

Нагадаємо, 23 жовтня "Шахтар" у Полтаві переграв "Ворсклу", яка з 29-ї хвилини грала у меншості.

"Динамо" 24 жовтня перемогло на своєму полі "Дніпро-1" та повернуло собі одноосібне лідерство.

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