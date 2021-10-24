УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 12-го туру
За підсумками 12-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" зберегло лідерство та відрив у 3 очка від "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 12-му турі 24 жовтня перемогло у Києві "Дніпро-1" - 2:0. "Шахтар" на день раніше за чисельної переваги переграв у Полтаві "Ворсклу" - 2:0.
Кияни мають 32 очка та лідирують. "Шахтар" з 29 пунктами другий. "Ворскла" має 24 бала та йде третьою.
- Нагадаємо, 23 жовтня "Шахтар" у Полтаві переграв "Ворсклу", яка з 29-ї хвилини грала у меншості.
- "Динамо" 24 жовтня перемогло на своєму полі "Дніпро-1" та повернуло собі одноосібне лідерство.
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