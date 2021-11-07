УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 14-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 14-му турі, 6 листопада "Динамо" несподівано поступилося у Києві "Ворсклі" - 1:2. Осічкою чинного чемпіона скористався "Шахтар", який 7 листопада переграв у гостях "Колос" - 3:1.

Донеччани набрали 35 очок та за додатковими показниками вийшли на перше місце. Кияни також мають 35 пунктів та йдуть другими. Третє місце займає "Зоря", у якої 29 балів. Далі розташувалися "Ворскла" та "Дніпро-1", які мають по 28 балів.





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