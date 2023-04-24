УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 22-го туру
За підсумками 22-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" скоротив відставання від лідера - "Шахтаря" до 5 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 22-му турі "Шахтар" у Києві зіграв унічию з "Динамо" та з 53 очками залишився в турнірній таблиці на першому місці.
Втратою донеччан скористався найближчий переслідувач - "Дніпро-1", який здолав "Рух" - 3:2. Команда Олександра Кучера скоротила відставання від "гірників" до 5 пунктів та ще має гру з запасі.
Третьою з 46 балами йде "Зоря", яка перемогла "Колос" - 1:0 - та набрала 46 очок. "Динамо" з 41 пунктом - четверте.
Інфографіка - upl.ua
- 22 квітня у 22-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" у Києві зіграло внічию з "Шахтарем".
- Після гри головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що тимчасово припиняє роботу, а його обов'язки виконуватиме Олександр Шовковський.
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