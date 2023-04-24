Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 22-му турі "Шахтар" у Києві зіграв унічию з "Динамо" та з 53 очками залишився в турнірній таблиці на першому місці.

Втратою донеччан скористався найближчий переслідувач - "Дніпро-1", який здолав "Рух" - 3:2. Команда Олександра Кучера скоротила відставання від "гірників" до 5 пунктів та ще має гру з запасі.

Третьою з 46 балами йде "Зоря", яка перемогла "Колос" - 1:0 - та набрала 46 очок. "Динамо" з 41 пунктом - четверте.

Інфографіка - upl.ua