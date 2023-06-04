УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед останнім туром сезону
У неділю, 4 червня, стартує завершальний тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вже сьогодні, 4 червня, ми побачимо останній тур УПЛ. Інтрига залишається у битві за 2 місце між "Зорею" і "Дніпром-1", та останньою путівкою в єврокубки, за яку змагаються "Олександрія", "Ворскла" та "Кривбас".
Також йде боротьба між командами, хто фінішує вище 13-14 місця, які відправлять команди в стикові матчі за виживання в УПЛ.
- 28 травня золото прем'єр-ліги достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1".
- "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України.
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