УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед останнім туром сезону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вже сьогодні, 4 червня, ми побачимо останній тур УПЛ. Інтрига залишається у битві за 2 місце між "Зорею" і "Дніпром-1", та останньою путівкою в єврокубки, за яку змагаються "Олександрія", "Ворскла" та "Кривбас".

Також йде боротьба між командами, хто фінішує вище 13-14 місця, які відправлять команди в стикові матчі за виживання в УПЛ.