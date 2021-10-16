УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після розгромних перемог "Динамо" та "Шахтаря"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 11-му турі "Шахтар" у п'ятницю, 15 жовтня, переміг у Києві "Зорю" з рахунком 6:1. "Динамо" наступного дня розгромило у гостях "Львів" - 4:1.

Кияни мають 29 очок та зберігають лідерство. У "Шахтаря" на 3 пункти менше та друга позиція в турнірній таблиці.





Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".

Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.

Крім цього, "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос" та вийшов на третє місце.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb