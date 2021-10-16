УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після розгромних перемог "Динамо" та "Шахтаря"
Після матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" зберегло лідерство та перевагу в 3 очка над "Шахтарем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 11-му турі "Шахтар" у п'ятницю, 15 жовтня, переміг у Києві "Зорю" з рахунком 6:1. "Динамо" наступного дня розгромило у гостях "Львів" - 4:1.
Кияни мають 29 очок та зберігають лідерство. У "Шахтаря" на 3 пункти менше та друга позиція в турнірній таблиці.
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
- Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.
- Крім цього, "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос" та вийшов на третє місце.
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