УПЛ затвердила дату матчу "Динамо" - "Шахтар"

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Заплановано, що матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у п'ятницю, 3 листопада. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

У турнірній таблиці кияни після 7-х матчів набрали 15 очок і відстають від лідера, "Кривбаса", на 5 балів. У криворізької команди 20 очок за 10 проведених поєдинків.

"Шахтар" зіграв 9 матчів і має 18 очок.

Зміна тренера "Шахтаря"

У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна.

Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.