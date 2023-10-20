УПЛ затвердила дату матчу "Динамо" - "Шахтар"
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 13-го туру
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Заплановано, що матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у п'ятницю, 3 листопада. Стартовий свисток пролунає о 17:00.
У турнірній таблиці кияни після 7-х матчів набрали 15 очок і відстають від лідера, "Кривбаса", на 5 балів. У криворізької команди 20 очок за 10 проведених поєдинків.
"Шахтар" зіграв 9 матчів і має 18 очок.
Зміна тренера "Шахтаря"
У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб.
Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна.
Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе