Упродовж доби на фронті відбулося 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку
За день 24 серпня на основних напрямках фронту відбулось 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.
Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога
А також удар по пункту управління та ще 3 - по ЗРК противника.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.
Протягом доби росіяни здійснили 41 обстріл з РСЗВ по території України
А також завдали 5 ракетних та 34 авіаційних ударів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках ситуація така:
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області; Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.
- На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачкм та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Тягинки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
У тимчасово окупованому Криму вночі пройшла спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України .
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