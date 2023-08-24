Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Упродовж доби на фронті відбулося 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку

Упродовж доби на фронті відбулося 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку

24 серпня, 2023 четвер
20:51
Війна з Росією ЗСУ

За день 24 серпня на основних напрямках фронту відбулось 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога

А також удар по пункту управління та ще 3 - по ЗРК противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Протягом доби росіяни здійснили 41 обстріл з РСЗВ по території України

А також завдали 5 ракетних та 34 авіаційних ударів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області; Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачкм та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Тягинки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

У тимчасово окупованому Криму вночі пройшла спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України .

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Путін
22 серпня, 2023 вiвторок
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
24 серпня, 2023 четвер
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
21:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Війна з Росією є вирішальною битвою за нашу незалежність, - письменник Шкляр
21:19
Канада, світ, Наталка Цмоць
Канада призначила послом в Україні Наталку Цмось
21:09
F-16
США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - NYT
20:50
"Барбі"
"Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року в США
20:44
Чарльз III та біженці з України
Британія оголосила новий пакет підтримки для біженців з України вартістю 11,5 млн фунтів
20:31
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
20:24
Збірна України з волейболу
Україна програла Польщі у заключному матчі групового раунду ЧЄ з волейболу
20:15
Пригожин у спідньому в таборі "Вагнера"
США вважають, що літак з Пригожиним збила запущена з території РФ ракета, - Reuters
20:15
потяг, поїзд
Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося
20:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Я впевнений, це остання війна, яка дасть нам можливість вибратися з-під уламків імперії
20:10
Юрій Гудименко
Атаки безпілотників на Москву покликані тиснути на психіку росіян - військовослужбовець Юрій Гудименко 
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Україна: в пошуках сенсів
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 547-го дня війни: українські військові висадились у Криму, Норвегія надасть Україні ракети IRIS-T і винищувачі F-16
20:00
Ексклюзив
Олександр Петлінський
Нас не перемогти ані силою, ані волею, – воїн Олександр Петлінський. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:42
японія морепродукти, риба
Китай у відповідь на скидання в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми призупинив імпорт морепродуктів з Японії
19:26
S.T.A.L.K.E.R 2
Вийшов трейлер української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
путін та пригожин
Пригожин припускався серйозних помилок, але й добивався потрібного результату: Путін про катастрофу літака вагнерівців
19:17
на фото: прапор, який запустили в окуповані райони Херсонщини
У День Незалежності в окупованому Луганську пролунав гімн України, а з Херсона в окуповані райони запустили державний прапор
19:01
Оновлено
Джо Байден
Мати Кадирова, керівники окупаційного "Артеку" та "Юнармії": США оголосили нові санкції проти росіян
18:58
Twich
РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС
18:32
НАЗК
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії
18:18
Оновлено
F-16
Норвегія надасть Україні F-16, тренуватиме пілотів та поповнить запаси ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ігор Танчин
Ліквідація Пригожина: Туга, вона ж нудьга
18:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
17:51
ПВК Вагнер
Моравецький: ПВК Вагнера після смерті Пригожина продовжить займатися дестабілізацією країн, що межують із Білоруссю
17:50
винищувачі JAS 39 Gripen
Експрем'єрка Швеції Андерссон закликала уряд надати Україні винищувачі Gripen
17:32
ЗРК Patriot
Ракети для Patriot, безпілотники, патрони: Німеччина виділила черговий пакет допомоги Україні
17:30
Чорний ворон, 2019
На Netflix з'явився український фільм "Чорний ворон"
17:04
Євген Пригожин
Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild
16:58
Медслужбовців підозрюють у привласненні 9 млн на купівлі ліків. До схеми може бути причетний нардеп
16:27
Байрактар, безпілотник, Туреччина, Bayraktar
Модель Bayraktar ТВ2 стала експонатом військово-історичного музею у Києві
16:26
У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Деталі
16:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Економіка Росії не витримає війни. Вона дорівнює економіці Техасу
16:01
на фото: наслідки російського обстрілу, супермаркет в Кураховому
Росіяни обстріляли супермаркет в Кураховому на Донеччині: поранено трьох цивільних
16:00
Ексклюзив
Мар'яна Мамонова
Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
15:58
Оновлено
український прапор у Криму
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
15:55
Литва прапор
Литва передала Україні військову допомогу на 40 млн євро до Дня Незалежності
15:43
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 - Зеленський
15:29
постраждала в Чехії українка
Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV