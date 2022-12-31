Упродовж доби окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід
За добу 30 грудня військові РФ здійснили 31 атаку на Херсон, усього росіяни 60 разів обстріляли територію Херсонщини
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зазначається, що упродовж 30 грудня військові РФ здійснили 60 обстрілів Херсонської області, окупанти гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.
Херсон росіяни атакували 31 раз: снаряди влучили в газопровід, приватні й багатоквартирні будинки.
Голова Херсонської ОВА повідомив, що від дій загарбників дві людини отримали поранення.
- Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе