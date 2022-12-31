Упродовж доби окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що упродовж 30 грудня військові РФ здійснили 60 обстрілів Херсонської області, окупанти гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

Херсон росіяни атакували 31 раз: снаряди влучили в газопровід, приватні й багатоквартирні будинки.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що від дій загарбників дві людини отримали поранення.

Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb