Упродовж доби РФ убила 5 жителів Донеччини, 9 людей поранені
За добу 5 квітня від російської збройної агресії загинули 5 мирних мешканців Донецької області, ще 9 людей дістали поранення
Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко поінформував у телеграмі.
"За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці. Ще 9 людей в області дістали поранення", - зазначив він.
Із початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1459 мирних жителів, ще 3359 людей дістали поранення. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі - їх встановити неможливо.
- Нагадаємо, уранці 5 квітня російська армія ударила по Олексієво-Дружківці, що на Донеччині. Від обстрілу житлового сектору загинули двоє людей, четверо дістали поранення.
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