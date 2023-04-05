Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людей загинули, 4 поранені
Уранці 5 квітня російська армія ударила по Олексієво-Дружківці, що на Донеччині. Від обстрілу житлового сектору загинули двоє людей, четверо дістали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години - росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами", - зазначили в ОВА.
Від атаки на Олексієво-Дружківку двоє людей загинули, ще четверо поранені. А на місці влучань піротехніки знешкоджують нерозірвані снаряди.
- Нагадаємо, за добу 4 квітня від російської збройної агресії загинули 4 мирних жителів Донецької області, ще 11 людей дістали поранення.
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