Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людей загинули, 4 поранені

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години - росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами", - зазначили в ОВА.

Від атаки на Олексієво-Дружківку двоє людей загинули, ще четверо поранені. А на місці влучань піротехніки знешкоджують нерозірвані снаряди.