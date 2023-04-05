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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Упродовж доби РФ убила 4 жителів Донеччини, 11 людей поранені

Упродовж доби РФ убила 4 жителів Донеччини, 11 людей поранені

5 квітня, 2023 середа
08:15
війна з Росією Авдіївка

За добу 4 квітня від російської збройної агресії загинули 4 мирних жителів Донецької області, ще 11 людей дістали поранення

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці. Ще 11 людей в області дістали поранення", - зазначили в ОВА.

Із 24 лютого 2022 року від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1454 мирних жителі, ще 3350 людей дістала поранення. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі - їх встановити неможливо.

  • Нагадаємо, удень 4 квітня російська окупаційна армія обстріляла з "градів" Українськ Селидівської громади Донецької області, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки.
російська армія
Донеччина
окупанти
Красногорівка
Бахмут
воєнні злочини Росії
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