Упродовж доби росіяни 32 рази гатили по Херсону, загалом область обстрілювали 79 разів
За минулу добу, 2 січня, російські загарбники 79 разів обстрілювали територію Херсонської області
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Упродовж 2 січня окупанти гатили по населених пунктах Херсонщини 79 разів. Завдавали ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Також російська армія 32 рази обстрілювала Херсон. Унаслідок цього пошкоджено авторинок, комунальне підприємство, приватні й багатоквартирні будинки.
Унаслідок обстрілів 2 січня загинуло двоє людей, ще 9 мешканців Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.
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