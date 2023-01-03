Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину з "ураганів" і важкої артилерії

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що Нікопольщина зазнала обстрілів двічі за ніч. Понад 20 снарядів прилетіли в сам Нікополь, а також у Покровську громаду.

Постраждалих немає. На місці працюють представники ДСНС.

У ніч на 2 січня окупанти завдали чотири удари по Нікополю та Марганцю. Відомо про влучання понад 20 снарядів з важкої артилерії.