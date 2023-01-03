Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину з "ураганів" і важкої артилерії
У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що Нікопольщина зазнала обстрілів двічі за ніч. Понад 20 снарядів прилетіли в сам Нікополь, а також у Покровську громаду.
Постраждалих немає. На місці працюють представники ДСНС.
- У ніч на 2 січня окупанти завдали чотири удари по Нікополю та Марганцю. Відомо про влучання понад 20 снарядів з важкої артилерії.
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