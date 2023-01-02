Про це інформує в телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 2 січні росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Зокрема чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У містах зафіксували понад 20 снарядів армії РФ.

Також голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко пише, що рашисти гатили зі ствольної артилерії.

Внаслідок цього пошкоджена база відпочинку, об'єкти інфраструктури та мереж.

Обстеження території триває. Попередньо - серед мирного населення ніхто не постраждав.

Російські загарбники 27 грудня 2022 року завдали п'ять ударів по трьох районах Нікопольщини, унаслідок чого було пошкоджено електромережу.

В.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков в етері Еспресо сказав, що головний тиск, який відчувають жителі Нікопольського району Дніпропетровської області - постійна тривога, коли у людей є секунди, щоб сховатися від обстрілів.

У ніч на 31 грудня війська РФ обстрілювали Дніпропетровщину: окупанти гатили з артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах Нікопольського району.

У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.

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