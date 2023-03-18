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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Упродовж доби ЗСУ ліквідували 880 росіян, 14 БПЛА, 5 танків та 2 РСЗВ

Упродовж доби ЗСУ ліквідували 880 росіян, 14 БПЛА, 5 танків та 2 РСЗВ

18 березня, 2023 субота
08:32
війна з Росією знищена техніка окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 164 200 військових, 3511 танків, 2159 БПЛА, 305 літаків та 290 гелікоптерів

Про це поінформував Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3511 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7)
  • артилерійських систем – 2560 (+8)
  • РСЗВ – 506 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 265 (+0)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) 
  • спеціальної техніки ‒ 259 (+1)

Дані уточнюються.

  • Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили більш як 100 ворожих атак, а також уразили позицію російської ППО.
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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