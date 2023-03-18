Упродовж доби ЗСУ ліквідували 880 росіян, 14 БПЛА, 5 танків та 2 РСЗВ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 164 200 військових, 3511 танків, 2159 БПЛА, 305 літаків та 290 гелікоптерів
Про це поінформував Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3511 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7)
- артилерійських систем – 2560 (+8)
- РСЗВ – 506 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 265 (+0)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3)
- спеціальної техніки ‒ 259 (+1)
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили більш як 100 ворожих атак, а також уразили позицію російської ППО.
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