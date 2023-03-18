Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж доби РФ завдала 34 авіаційні та 1 ракетний удар, а також здійснила 57 обстрілів з РСЗВ

Повідомляється, що окупанти завдали 34 авіаційних удари, 11 з них — із застосуванням БПЛА "Шахед-136". Військові ствердили, що 10 цих БПЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один влучив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Також ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них — по населеному пункту Велетенське, що на Херсонщині. Уламки пошкодили 7 приватних будинків та будівлю місцевого дитячого садочка. Минулося без жертв.

"Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою", - наголосили військові

ЗСУ відбили більш як 100 ворожих атак, а також уразили позицію російської ППО

Зазначається, що метою РФ надалі залишається спроба виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках", - поінформували в Генштабі.

Так, минулої доби українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетні підрозділи та артилерія уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях заявили про початок масштабних військових навчань із мобілізованими місцевими жителями. А в Криму РФ розгорнула будівництво фортифікаційних споруд

"Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та "Російська Федерація". Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі", - повідомили військові.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін. Російська Федерація надалі зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань.

Зазначається, що водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Протягом доби, що минула, росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них - Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках за добу ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області; Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки на Луганщині, а також Новоселівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку РФ не припиняла штурмові дії міста Бахмут. Одночасно наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського.

Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріли таких населених пунктів, як Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива, Парасковіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Причистівка, Нескучне та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжували оборонятися. Одночасно з цим, здійснювали інтенсивні обстріли населених пунктів Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області; Времівка та Новопіль Донецької області; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Михайлівка, Республіканець, Новоберислав, Херсон, Новосілка, Шилова Балка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинка, Садове та Розлив Херсонської області.

Загальна кількість обстріляних населених пунктів, які зазнали ворожих обстрілів складає майже 40.