Упродовж тижня на Київщині госпіталізували 277 пацієнтів із COVID-19
Станом на 19 вересня на Київщині госпіталізували 227 людей, хворих на COVID-19, і 25 - із підозрою на хворобу
Про це повідомили в Київській ОДА.
Так, із 12 по 18 вересня в Київській області зареєстровано 1674 підтверджених випадків COVID-19. Це майже вдвічі більше, ніж у період з 5 по 11 вересня. Натомість упродовж останнього тижня 3736 людей вакцинувалися.
Також Київська ОДА зазначає, що вже 400 тис. вакцин Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech були доставлені в Україну в межах міжнародної ініціативи COVAX. Сьогодні Київщина має отримати 23 400 доз вакцини. Найближчим часом очікується друге постачання цієї вакцини в кількості 28 080 доз.
Нині в Київській області працюють 25 центрів масової вакцинації, 180 пунктів щеплень та 20 мобільних бригад.
- Раніше в Україні дозволили вакцинуватися другим "бустером" від коронавірусу.
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