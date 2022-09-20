Упродовж тижня на Київщині госпіталізували 277 пацієнтів із COVID-19

Про це повідомили в Київській ОДА.

Так, із 12 по 18 вересня в Київській області зареєстровано 1674 підтверджених випадків COVID-19. Це майже вдвічі більше, ніж у період з 5 по 11 вересня. Натомість упродовж останнього тижня 3736 людей вакцинувалися.

Також Київська ОДА зазначає, що вже 400 тис. вакцин Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech були доставлені в Україну в межах міжнародної ініціативи COVAX. Сьогодні Київщина має отримати 23 400 доз вакцини. Найближчим часом очікується друге постачання цієї вакцини в кількості 28 080 доз.

Нині в Київській області працюють 25 центрів масової вакцинації, 180 пунктів щеплень та 20 мобільних бригад.

Раніше в Україні дозволили вакцинуватися другим "бустером" від коронавірусу.