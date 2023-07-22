УПЦ МП під керівництвом Онуфрія чекає деградація й розвал, - митрополит ПЦУ Драбинко
Олександр Драбинко, митрополит ПЦУ, вважає, що під керівництвом митрополита Онуфрія на інституцію УПЦ МП чекає деградація та розвал
Про це він заявив у етері Еспресо.
"Що буде з УПЦ під керівництвом митрополита Онуфрія? Якщо він навіть тепер, коли є ще певна можливість вхопитися хоч за спасительну шлюпку, є варіанти і на сьогодні, як можна було б врятувати хоча б рештки своєї духовної репутації як глави церкви, і врятувати своїх єпископів і священиків", - зазначив він.
Драбинко вважає, що найкращим варіантом зараз було б зібрати після виступу Кирила архієрейський та помісний собори, засудити рішення Кирила, заявити про вихід, а не відмежування, як це було в Феофанії 27 травня 2022 року.
"Вихід з московського патріархату, почати почитати патріарха Варфоломія і просити в нього про вирішення їхнього канонічного статусу на цей день. Якщо не мають приєднуватися до помісної УПЦ під проводом митрополита Онуфрія - мають робити кроки щодо остаточного спасіння решток репутації, яка на сьогодні є", - зазначає він.
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Окрім цього він додав, що якщо цього не відбудеться, то буде деградація й розвал такої інституції, як УПЦ МП.
"Московського патріархату в Україні взагалі не буде і, я думаю, що це трапиться найближчим часом", - наголосив Драбинко.
- Нагадаємо, на Буковині спалахнув скандал через рішення громади про перехід до ПЦУ.
- У неділю, 9 липня, мешканці Нетішина, що у Хмельницькій області, вигнали з місцевого собору священників московського патріархату.
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