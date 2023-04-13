Про це повідомила пресслужба Української православної церкви (МП).

"Слідчий відділ Печерського УП ГУНП в м. Києві нарешті розпочав досудове розслідування по факту висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі "Байрактар News", які містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань", - зазначили в церкві.

Зокрема пресслужба наводить цитату з випуску "Байрактар News": "Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП – 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 грн".

У церкві ствердили, що це спричинило "непоодинокі випадки застосування грубої фізичної сили стосовно священнослужителів та вірян УПЦ (МП)".