УПЦ МП подала позов на ведучих "95 кварталу" Пікалова та Кошового за "приниження честі та гідності через релігійні переконання"
УПЦ МП позивається до ведучих шоу "Байрактар News" Олександра Пікалова та Євгена Кошового за висловлювання, віряни звинуватили їх у пропагуванні насильства щодо священнослужителів
Про це повідомила пресслужба Української православної церкви (МП).
"Слідчий відділ Печерського УП ГУНП в м. Києві нарешті розпочав досудове розслідування по факту висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі "Байрактар News", які містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань", - зазначили в церкві.
Зокрема пресслужба наводить цитату з випуску "Байрактар News": "Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП – 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 грн".
У церкві ствердили, що це спричинило "непоодинокі випадки застосування грубої фізичної сили стосовно священнослужителів та вірян УПЦ (МП)".
- Нагадаємо, співробітники Мінкульту зафіксували аварійний стан Києво-Печерської лаври. За фактом незаконного руйнування історичних споруд лаври правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
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