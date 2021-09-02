Ураган "Іда" викликав першу в історії повінь у Нью-Йорці, восьмеро людей загинуло
Ураган "Іда" призвів до першої в історії повені в Нью-Йорку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ураган приніс рекордні опади на північний схід США.
У Центральному парку Нью-Йорка зафіксували найвологішу годину за весь час спостережень.
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Поліція повідомила сім загиблих у місті, ще одна особа померла через повінь у передмісті Нью-Джерсі.
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