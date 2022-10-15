Уранці окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю, поранено трьох людей
Уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії", - ідеться в повідомлені.
Резніченко також зазначив, що попередньо поранено троє людей - чоловік і дві жінки. У місті також пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.
- У ніч на 15 жовтня російські загарбники також обстрілювали Нікопольщину. Двоє людей зазнали поранень.
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