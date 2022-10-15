Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії", - ідеться в повідомлені.

Резніченко також зазначив, що попередньо поранено троє людей - чоловік і дві жінки. У місті також пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.

У ніч на 15 жовтня російські загарбники також обстрілювали Нікопольщину. Двоє людей зазнали поранень.