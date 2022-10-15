Росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину, двоє людей отримали поранення
У ніч на 15 жовтня окупанти ракетами обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого постраждало двоє людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Під ворожими ударами з "градів", "ураганів" і важкої артилерії опинилися три громади району: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.
На Нікополь випустили 50 снарядів. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 35-річний чоловік і 42-річна жінка. Обох госпіталізували.
У місті також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок і приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.
У Марганецькій і Червоногригорівській громаді пошкоджено промислове підприємство. Постраждалих немає.
- Уранці 15 жовтня росіяни завдали ракетного удару по одній з громад Київщини.
- Також за добу вдруге обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого був пошкоджений об'єкт інфраструктури.
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