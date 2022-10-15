Росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину, двоє людей отримали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під ворожими ударами з "градів", "ураганів" і важкої артилерії опинилися три громади району: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

На Нікополь випустили 50 снарядів. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 35-річний чоловік і 42-річна жінка. Обох госпіталізували.

У місті також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок і приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій і Червоногригорівській громаді пошкоджено промислове підприємство. Постраждалих немає.

Уранці 15 жовтня росіяни завдали ракетного удару по одній з громад Київщини.

Також за добу вдруге обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого був пошкоджений об'єкт інфраструктури.