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Росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину, двоє людей отримали поранення

15 жовтня, 2022 субота
09:11
війна з Росією на фото: автомобіль

У ніч на 15 жовтня окупанти ракетами обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого постраждало двоє людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під ворожими ударами з "градів", "ураганів" і важкої артилерії опинилися три громади району: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

На Нікополь випустили 50 снарядів. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 35-річний чоловік і 42-річна жінка. Обох госпіталізували.

У місті також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок і приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій і Червоногригорівській громаді пошкоджено промислове підприємство. Постраждалих немає.

  • Уранці 15 жовтня росіяни завдали ракетного удару по одній з громад Київщини.
  • Також за добу вдруге обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

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